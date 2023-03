Apple Plans laisse la Polynésie française dans le flou

Alors qu'Apple étend actuellement les nouvelles cartes de Plans au sein de six pays de l'Europe de l'Est, dont la Croatie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie et la République tchèque, d'autres contrées sont nettement moins bien loties. Notre lecteur rorota69 (que l'on remercie et qui remporte un mois d'abonnement VIP), nous indique ainsi que, y compris pour la capitale Papeete, et ce depuis plusieurs mois. Ce constat rend l'utilisation de ces cartes et applications particulièrement agaçante. Difficile d'en connaître la raison, le service client n'ayant pas eu de solution à proposer, ou de date quant à une éventuelle amélioration de la situation.