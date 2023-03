Le kit de 2 micros sans fil pour iPhone et Mac d'Anker est disponible

AnkerWork M650

Lightning, mini jack et USB-C

AnkerWork, la branche fournissant des produits pour les professionnels du célèbre accessoiriste Anker, via se frotter aux Røde Wireless Go II et autres DJI Mic avec le kit M650. Le pack comprendavec des réglages pour la mise en sourdine, le gain, le choix entre stéréo et mono, et la réduction de bruit, qui pourra, offrant une certaine polyvalence en permettant de l'utiliser sur une caméra, un iPhone/iPad en déplacement, ou sur un Mac.La connexion avec les microphones se faitgrâce à la technologie TrueLink offrant une latence réduite et au codec LC3plus, et la mémoire embarquée permet de stocker jusqu'à 7 heures d'enregistrements.L'AnkerWork M650 propose deux microphones sans fil ressemblant à un gros badge qui pourront se fixer grâce à un clip ou via l'aimant intégré. Les microphones TX sont livrés avec une bonnette anti-vent ainsi que des capots de différentes couleurs et sont dotés de la technologie de réduction du bruit VoiceShield à l'intensité réglable sur plusieurs niveaux.. Si les performances sont satisfaisantes, l'AnkerWork M650 pourrait tirer son épingle du jeu grâce à son tarif assez contenu de 269 euros.