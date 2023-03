Comment remplacer la double authentification par SMS sur Twitter ?

Un système trop cher pour être proposé gratuitement !

Comment renforcer la sécurité de son compte Twitter

Sécurité et accès au compte

Sécurité

Twitter l'avait annoncé :. Le 17 février dernier, Elon Musk avait déclaré qu'il allait effectuer un changement majeur au niveau de la sécurité à deux facteurs pour les comptes.Il avait en effet décidé de retirer le système actuel pour tous les utilisateurs, à l'exception de ceux qui étaient. Il se justifie en soulignant le coût de l’envoi de millions de SMS, la nécessité de réaliser des économies et donc de réserver cette fonctionnalité de sécurité aux comptes payants.En pratique, il est toujours possible de renforcer la sécurité de son compte Twitter via un gestionnaire de codes.Ces systèmes permettent de gérer de façon sécurisée ses mots de passe grâce à un processus se rapprochant de l’authentification à deux facteurs.Pour activer cette sécurisation,. L’authentification à deux facteurs est accessible viaet de choisir le système de double authentification (l'app d’authentification).Un QR code va apparaitre et il suffira de le scanner depuis une application dédiée sur son smartphone. Ces applications permettent d’obtenir un code à six chiffres renouvelé toutes les 30 secondes.