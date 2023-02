Elon Musk a-t-il envahi votre compte Twitter ?

Pour vous

Un algorithme un peu trop orienté ?

Pour vous

Des changements à venir ou pas ?

rester connecté pendant que les équipes procèdent à quelques ajustements de euh... algorithme

Depuis hier, de très nombreux utilisateurs (la quasi-totalité ?) de Twitter sont victimes d’un. En effet, en haut de la page, figurent en bonne et due forme, tweets et réponses de l’homme d’affaires, bien plus que d’habitude… Et il en est de même pour certains comptes qui ne suivent même pas Elon Musk Notons que cephénomène apparaît quelques jours seulement après que le dirigeant se soit plaint que ses tweets n'obtenaient pas assez de vues. Il avait même organisé une réunion dédiée le 7 février et avait d’ailleursun ingénieur à ce sujet pendant le weekend.Le problème est bien sûr, qui répond dans la foulée de(logiquement ce dernier tweet doit d’ailleurs se trouver sur tous les comptes…).La question reste de savoir si cet algo -carrément opaque- a étépour mettre en avant les messages d’Elon Musk, dont la popularité est en baisse depuis quelques mois. On pourrait citer le rachat mouvementé de la plateforme , les licenciements massifs, l’arrivée de l’offre payante Twitter Blue ou encore la fin des clients tiers . Dernière hypothèse, ce dernier pourrait être redevenupopulaire…