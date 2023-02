L’abonnement Twitter est dispo ! A quel Prix ? A quoi sert-il ?

Que contient Twitter Blue ?

en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche

deux fois moins

Pour combien ?

. Grâce à ce dernier, il sera possible d’obtenir le fameux badge bleu. En outre, il sera possible de bénéficier d’une meilleure exposition des tweets -ces derniers apparaitrontA priori, les abonnés Twitter Blue recevront toujours de la publicité dans leur fil d’actualités mais. Enfin, ils pourront aussiIl faudra payerCette différence de prix s'explique tout simplement par la répercussion du prix de la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app.Par ailleurs, on notera deux formules d'abonnements : l'une mensuelle et l'autre annuelle (7 euros par mois, soit 84 euros HT pour une année ou 108 euros TTC). Attention toutefois, ces prix étant destinées à un public pro, ils sont affichésCes mesures devraient permettre de récupérer quelques. Il n'est plus question de revendre du mobilier d'abonnements sans pubs ou encore de ne pas payer les loyers , Elon Musk envisagerait en effet d'étendre l'activité du réseau à d'autres sphères, et de la transformer en! Le système permettrait d' effectuer des paiements en ligne (achat, virement...) ou physique -ce qui n'est pas sans rappeler certains services existants ou encore PayPall.