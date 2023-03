La manette Sony DualSense Edge est compatible avec les iPhone, iPad, Mac et Apple TV

La DualSense Edge est compatible avec les iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Comment connecter une manette sur les appareils Apple

DualSense Wireless Controller

Xbox Wireless Controller

La DualSense Edge offre quelques raffinements comme des boutons supplémentaires et personnalisables, une ergonomie optimisée, des profils interchangeables avec des configurations différentes en fonction des titres, des sticks, vibrations et gâchettes ajustables, une housse de transport, ou encore différents capuchons pour les sticks. Ces améliorations ont toutefois un coût certain puisque la manette s'échange actuellement contre la modique somme de 239,75 euros (!), alors que la DualSense de base, pourtant déjà très satisfaisante demande un investissement plus raisonnable de 69,99 euros (ce qui reste élevé pour une manette).. Il n'y a plus qu'à faire une démonstration de skill à la hauteur du matérielle. Personnellement, j'ai un faible pour l'ergonomie de la manette Xbox, mais. N'hésitez pas à nous faire part de vos goûts en la matière dans les commentaires ci-dessous.L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela,. Une fois appairée, la manette sera utilisable avec l'ensemble des jeux gérant la fonction, dont les nombreux titres d'Apple Arcade. Pour appairer la manette Xbox Series,(à côté du port USB-C)(le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement), puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des Réglages d'iOS/iPadOS/tvOS ou de macOS pour voir apparaître la manette. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois.