L'app française Live Pollen vous indique la quantité de pollen dans l'air

Pour rappel, cette application mobile permet aux personnes souffrant de certaines allergies d'obtenir en temps réel la quantité de pollen dans l'air et des'y préparer en conséquence.et fonctionne sur les signalements des utilisateurs. Vous l'aurez compris, plus il y a de signalement, plus les alertes sont fines.Elle dispose de 5 icônes en bas d'écran : mesures live comprendre, je réagis (bouton central), mon journal et menu. Il est(toujours gratuit) pour pouvoir accéder à son journal et avoir la liste de ses réactions ou son calendrier d'allergie.La fonction centrale ouvre une nouvelle fenêtre avec les principaux végétaux responsables : le bouleau, les cupressacées (la plupart des conifères), le frêne, le saule ou l'aulne. Mais il est possible d'ouvrir un sous-menu pour accéder à d'autres types de plantes ou d'autres, ou simplement d'indiquer un risque d'allergie sans en connaître la nature.Ces derniers au nombre de 142 sont disposés de manière stratégique et mesurent localement la quantité de pollen dans l'air en temps réel.Les données recueillies sont ensuite analysées par une. Les données sont ensuite envoyées dans l’application Live Pollen.