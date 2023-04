Des sons relaxants de meilleure qualité et une version gratuite pour l'App Dark Noise

Dark Noise 3.0

Une version gratuite pour la première fois

parmi les nouveautés marquantes de cette version 3.0,(l'App était intégralement payante auparavant), dont la diffusion de 8 types de sons, les boucles infinies, la fonction Timer, les Raccourcis, et l'intégration avec Siri, ainsi que l'arrivée au sein de la formule payante Dark Noise Pro de, avec la promesse de l'ajout de davantage de sons en haute qualité dans les prochaines mises à jour. Pour rappel, la version Pro permet de profiter de plus de 50 sons, de différents thèmes, d'icônes alternatives, de la synchronisation via iCloud, ainsi que de la possibilité de mixer plusieurs sons et de créer des pistes personnalisées (par exemple un chat qui ronronne avec le bruit de la pluie).Les détenteurs d'une licence de la version payante de Dark Noise 2.0 pourront profiter gratuitement de l'ensemble des fonctionnalités.. L'App nécessite 38,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, ou sur un Mac sous macOS 12.0 minimum. L'accès aux fonctionnalités de la version Pro se fait via un achat intégré à 2,99 euros par mois ou 22,99 euros par an. Il sera également envisageable d'opter pour une licence à vie contre 59,99 euros.