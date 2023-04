Il est temps de sauvegarder votre iPhone avec Dearmob à -78% pour Pâques !

Un bon remplaçant d'iTunes

découper

grade militaire

Un pack de logiciels à -78% !

DearMob iPhone Manager

€79,95 Une seule licence à vie pour PC Windows/macOS

Transfert bidirectionnel, sauvegarde et restauration sélectives, gestion des photos et de la musique, migration de l'iPhone



VideoProc Converter

€78,90 Une seule licence à vie pour PC Windows/macOS

Un logiciel unique de traitement vidéo.

Convertir, transcoder, compresser, télécharger et enregistrer



Wattpad Downloader

€24.99 Licence 1 an

Wattpad Downloader, téléchargez les histoires de Wattpad sur epub en 1 clic.



Pour les utilisateurs de Windows, vous pouvez utilisez EaseUs Partition Master Pro à €49,95 1 année/1 PC Windows

Maximisez l'utilisation de l'espace disque, clonez le système ou le disque dur, convertissez le disque système MBR en GPT …



VideoProc Vlogger

1 PC Windows/macOS

Un logiciel de montage vidéo intuitif et performant, par exemple : Ajouter des transitions, des effets/textes, une rampe de vitesse, un recadrage.

C'est le cas de hhttps://www.5kplayer.com/iphone-manager-fr/2023-easter-offer.htm?ttref=w3bd-ocy2304-mac4#hot-sales-egg,Il se destine aux utilisateurs souhaitant pouvoir transférer, exporter/importer leurs données facilement, tout en étant complémentaire d'iTunes.En effet, il offred'Apple, comme la possibilité de créer différentes itération de sauvegardes/bibliothèques, ou encore la possibilité devos backups en fonction des données à récupérer. L'éditeur se targue également de proposer un système de chiffrement dece qui permet de sécuriser au mieux ses sauvegardes.Avec une, SMS, calendriers, bookmarks et bien-sûr aux photos et aux musiques. Libre à vous de choisir ce que vous voulez transférer ou sauvegarder, une sorte d'iTunes à la carte finalement.Parmi les fonctionnalités inédites, on notera la possibilité de(pour gagner de l'espace), la conversion des livres numériques dans des formats plus légers, ou encore la sauvegarde des SMS dans un format lisible sur ordinateur.. Vous pouvez télécharger une version gratuite (sans MAJ) ou profiter d'une forte réduction sur la licence comprenant les mises à jour (€29,95 contre $78.90). Enfin, une offre rassemblant de nombreux logiciels est proposé à -78%, soit seulement €45,95 pour tous ces programmes :