Arrêtez d'utiliser les chargeurs USB publics, demande le FBI !

bureau d'investigation

Stop aux chargeurs USB publics !

sniffeurs

Un vrai risque pour l'utilisateur ?

faire confiance aux accessoires/ordinateurs/périphériques

oui

Un risque malgré tout limité

connecté

La requête est d'autant plus paradoxale que l'on commence seulement à voir ce genre de services (gratuits) se généraliser :Charger son smartphone est devenu beaucoup plus facile, surtout dans les transports ou les hôtels, où l'on manque souvent de vraie prise électrique.Alors pourquoi une telle requête ? CarBref, en vous branchant n'importe où, vous ouvrez une brèche dans vos photos, contacts, et même parfois vos données bancaires.Cette pratique, pas si récente, est pourtant relativement simple : jusqu'à présent, un Mac, un iPhone ou un iPad... ou même votre casque audio ne se souciait guère de l'appareil sur lequel il était branché,. Par défaut, un Mac lisait le contenu d'un SSD ou d'une clef USB sans accord particulier, et sans se méfier si ce dernier était infecté ou piraté.Depuis quelques années,, afin de savoir si l'appareil peut réellement se fier sur la prise USB sur lequel il est connecté. La firme s'est en effet aperçue queet nécessitaient l'accord explicite de l'utilisateur pour se dédouaner de tout piratage.-comme pour les cookies sur internet. Il faudrait faire un sondage, mais pour récupérer quelques poucentages de batterie, beaucoup n'hésitent sans doute pas à valider la requête de confiance les yeux fermés !Déjà, cela dépend de votre OS : les appareils Android semblent de leur côté, souvent plus permissifs -mais de là à dire que l'iPhone est totalement sécurisé, cela dépend... de vous !. On va dire que dans 99,99% des cas, vous serez à l'abri des attaques éventuelles, qui restent toutefois difficiles à évaluer. Car pour corrompre un chargeur public, il faut tout de même remplacer l'embout, le câble ou même tout le chargeur... tout en restant discret.-mais cela dépend des OS et des téléphones. Plus vous aurez un iPhone récent et à jour, plus le risque sera donc limité. Sur un vieil iPhone 6 avec un OS daté, les failles sont connues, nombreuses et rarement corrigées.