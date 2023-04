Une heure de temps d'écran par jour à 2 ans ! Est-ce trop ?

Un temps dépassant les recommandations de l’OMS

Si diverses enquêtes transversales ont déjà constaté que le temps passé devant les écrans par les enfants français a augmenté ces dernières années, celle-ci décrit pour la première fois à l’échelle nationale et de façon longitudinale celui des jeunes enfants

Un temps qui dépasse les recommandations scientifiques et qui présente des risques cognitifs

À 5 ans et demi, 98 % des enfants regardent la télévision, 54% jouent avec une tablette ou un ordinateur et 26% avec un smartphone au moins une fois par semaine.

Des disparités sociales

des importantes selon la région de résidence, le statut social et l’histoire migratoire observés

de surpoids et d’obésité, et de difficultés dans le développement du langage et du développement cognitif associés à l’usage des écrans

, qui apporte de nouveaux chiffres sur le temps d’exposition aux écrans des enfants âgés de 2 à 5 ans et demi.Précisons que cette dernière a été. Elle avait pour but d’interroger les parents sur de multiples aspects de la vie de leur(s) enfant(s), notamment sous l’angle des sciences sociales, de la santé et de l’environnement., souligne l’Agence nationale de santé publique.Globalement,. Ce décompte serait bien supérieur aux préconisations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui conseille déjà de ne pas laisser les enfants de moins de 2 ans devant un écran, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans.Au niveau du support, la télévision reste l’écran principal visionné par les jeunes enfants, même si la tendance s'inverse avec l'âge mais aussi la scolarité.S’il n’y a pas de différences entre les filles et garçons, il en existerait, en fonction des origines, des milieux, de la composition du foyer ou encore des revenus moyens. Mais on doit tenir compte du contexte économique et sanitaire, le Covid ayant servi d'accélérateur à une tendance déjà bien marquée., les mesures étant notamment des données déclaratives. Mais ils relèvent un