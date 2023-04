Pixelmator Photo devient Photomator

Des nouveaux outils de sélection boostés à l'IA

Lancement de Photomator pour Mac en mai

Pixelmator Photo

Parallèlement au changement de nom, le programme s'offre une mise à jour 2.3 avec denotamment les sélections via l'IA, les sélections de pinceaux et les outils de masque dégradé.Les versions précédentes étaient plutôt focalisées sur le travail d'une image dans son ensemble. Il s'agit avec cette update deAinsi il est possible d'avec l'outil pinceau, ou d'appliquer despour obtenir un effet plus doux. Impossible de passer à côté de l'IA ces derniers temps. Aussi. Ces derniers vont permettre d'isoler rapidement des éléments (comme une personne, le ciel ou le background).Rappelonsen séparant la sélection sur son propre calque, avec des ajustements de couleur qui sont appliqués. de manière autonomeElle en a également profité pour dévoiler sa feuille de route sur son site Web.Pixelmator Photo coûte 64,99 euros, ou bien est gratuit au téléchargement avec des achats intégrés (soit un abonnement à 5,49 euros par mois ou 27,49 euros par an), et nécessite iOS/iPadOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.