Apple se prépare à lancer sa fonction compte d'épargne

Après le lancement d'Apple Pay Later le 28 mars dernier, on avait déjà vu quelques indices cachés dans les systèmes d'Apple.Cependdant il y a peu de chance de voir apparaître ce mécanisme en nos contrées.Ainsi les utilisateurs d'Apple Card pourraient bientôt ouvrir un nouveau compte d'épargne à haut rendement auprès de Goldman Sachs. Ils pourraient y déposer leur récompenses issues du cashback, et ce, de manière automatique, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis. Le compte serait géré via l'application Wallet sur l'iPhone.