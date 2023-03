Apple officialise Apple Pay en Corée du Sud (en même temps que l'iPhone 14 jaune)

Un Communiqué de presse fourre-tout

Huit ans après son lancement !

Outre la nouvelle robette jaune de l'iPhone 14 et le déploiement des Appels d'Urgence par Satellite au Benelux Mais ne cherchez pas dans la version française, puisque l'information se trouve uniquement dans la version coréenne (à la fin du premier paragraphe). Ne cherchez pas non plus de date exacte.... Le service de surveillance financière de la Corée du Sud () a effet approuvé la prise en charge d'Apple Pay pour les organismes de cartes de crédit du pays, et ce, après des mois de retard.Pour rappel, le service devait arriver le 30 novembre dernier au sein de la mère patrie de Samsung.. Les médias sociaux avaient tout même diffusé des images de celui-ci en cours d'utilisation avec la carte Hyundai.