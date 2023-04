iOS 17 poserait les premières bases du sideloading sur l'iPhone

Apple bien obligée de penser au sideloading

Peu de nouveautés dans iOS 17

satisfaire une liste de contrôle des demandes des utilisateurs avec d'autres améliorations mineures

Beaucoup semblent avancer que Cupertino n'introduirait pas beaucoup de fonctionnalités dans iOS 17.Bien qu'Apple semble se conformer à la législation européenne qui entrera en vigueur en 2024,En effet, elle a toujours déclaré que les magasins d'applications alternatifs et le jailbreak étaient une menace pour la sécurité des utilisateurs, et il est peu probable qu'elle change d'avis entre-temps.Cette dernière entend autoriser le side loading des applications sur les iPhone et les iPad, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen.En pratique,(et de ne pas verser la commission de 15-30% sur les achats intégrés). Ainsi les développeurs ne seraient plus amenés à verser cette somme, et les finances d'Apple pourraient s'en ressentir en proportion.Mais pour cette WWDC 2023, Apple aurait misé à fond sur le développement de son casque ARVR, et aurait demandé à ses ingénieurs de plancher davantage sur le système de celui-ci au détriment d'iOS, iPadOS et macOS. C'est en effet ce que sous-entendait déjà le journaliste en janvier dernier . Dans le cas d'iOS et d'iPadOS, ils n'offriraient pas de nouvelles fonctionnalités majeures, mais devraient apparemment