Qui de Microsoft ou de Google sera le moteur de recherche par défaut des Samsung ?

Microsoft (Bing) pourrait-il être le moteur de recherche par défaut des Samsung ?

panique

Google n'a pas dit son dernier mot

Quel calendrier ?

Dans une nouvelle opération séduction, le géant de Mountain View envisage de publier toute une. En effet l'heure est grave, car Samsung commencerait à regarder du côté de Microsoft.. Il a investi des milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Bing profite déjà de ce dernier, sans parler de l'ensemble de ses programmes.À l’instar d’Apple et ses 20 milliards de dollars, l’accord entre Samsung et Google est estimé à 3 milliards de dollars pour être le moteur de recherche exclusif sur les smartphones coréens.. L'enjeu reste de taille, puisque l'activité moteur de recherche a rapporté 162 milliards de dollars l'année dernière.Même si Samsung laisse entendre qu’il pourrait être séduit par les dernières évolutions de Microsoft, le contrat avec Google est loin d'être terminé. Néanmoins les circonstances actuelles pourraientParmi, on trouvera Google Earth, la recherche de musique via une conversation avec un chatbot, un outil dénommé GIFI boosté à l’IA pour générer des images dans les résultats de Google Image, Tivoli Tutor pour générer des conversations textuelles. Enfin, Searchalong permettrait aux utilisateurs de poser des questions -comme trouver des activités à proximité d'une location Airbnb- à un chatbot tout en surfant sur le Web via le navigateur Chrome.Pour le moment, il n'y a pas de calendrier officiel. Mais, selon leLa diffusion se ferait, dans un premier temps, uniquement aux États-Unis pour environ un maximum d'un million de personnes, avant de progressivement passer à 30 millions d'ici la fin de l'année.