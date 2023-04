Apple règne sur le top 5 des ventes de smartphones OLED

Sur les 5 premiers smartphones vendus, 4 sont des iPhone

Janvier - Mars 2023 - DSCC

Une inversion de la demande

D'après, la firme trusterait les meilleures ventes de smartphones OLED.En outre, l'iPhone 14 aurait même dépassé l'iPhone 14 Pro Max.L'iPhone 14 aurait connu une accélération des ventes, passant d'un peu plus de 6 % en janvier à 9,5 % en février, puis dépassant tous les autres modèles en mars avec une part de 11 % (l'iPhone jaune aurait-il permis de relancer les ventes ?) En revanche, le Galaxy S23 Ultra serait passé de 6 % en janvier à 5 % en mars.Dans les prévisions,. Mais cette inversion de la tendance serait assez traditionnelle, les acheteurs de la première se ruant vers les modèles Pro, les ventes des modèles non Pro augmentant un peu plus tard dans le cycle.Le cabinet observerait ainsi une hausse de 18 % d'une année sur l'autre des volumes du premier trimestre 2023, les fabricants profitant d'une baisse des prix pour augmenter les commandes de dalles.