L'app de santé Heart Analyzer reçoit une nouvelle interface sur iPhone et Apple Watch

Presqu' un an et demi après la précédente grosse mise à jour , l'application passeDe même, les complications de l'Apple Watch ont été repensées.Lea été particulièrement soigné avec une refonte complète qui(petit calendrier en haut). Les cadrans récapitulatifs proposent une présentation simple de l'activité, du sommeil ou des points cardio.De même,en cliquant (c'est mieux avec des petits doigts quand même) sur des jours et des points de données spécifiques pour obtenir des informations supplémentaires, dans une présentation -que je trouve bien plus lisible et exploitable que celle d'Apple.Lapeut également être suivie directement à partir de la vue du tableau de bord.On peut y consultersur diverses mesures et de comparer les 30 derniers jours aux 30 jours précédents (attention certaines fonctions sont payantes). Cela donne à l'utilisateur des résumés rapides et plutôt compréhensibles.Heart Analyzer offre également maintenantpour la saturation en oxygène, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.La sectiona été remaniée avec de nouveaux graphiques et types de santé, y compris les moyennes de cardio-aptitude et de temps de sommeil.