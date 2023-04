Google dévoilerait son smartphone pliable à 1700$, le 10 mai

Une présentation le 10 mai, une commercialisation en juin

Felix

la charnière la plus durable sur un téléphone pliable

ET les caractéristiques ?

En effet, Google va rejoindre Samsung sur ce segment, avec son-de son petit nom de code. D'après des documents et des photos internes consultés pas. Côté finances, le prix devrait avoisiner les, ce qui en ferait le produit à prix le plus élevé sa gamme.Dans les brochures, Google abuserait des superlatifs,Mais la firme entend bien séduire les utilisateurs, ceux intéressés par le concept ou ceux déçu par la qualité des produits actuellement sur le marché (beaucoup de modèles ont tendance à afficher une pliure à ce niveau au bout d'un certain temps, et malgré les discours contraires des fabricants).. Il devrait embarquer la pucesoit le même processeur équipant les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro l'année dernière.Il serait bien évidemment(sans précision pour la norme IPXX). Sa batterie devrait lui offrir uneen utilisation normale (laquelle ?), ou jusqu'à 72 heures en mode basse consommation. Son poids devrait avoisiner les 285 grammes.Enfin, Google profitera de sa conférence pour vanter les mérites de son nouveau fleuron. Le Pixel Fold devraitle must de l'expérience d'un smartphone pliable.: une reprise financière de son Pixel, son iPhone ou son téléphone Android contre une réduction sur le Pixel Fold. Elle prévoit également d'offrir une Pixel Watch , la toute dernière montre intelligente de la société, aux acheteurs de Pixel Fold.