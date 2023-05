Cet iPhone va-t-il survivre à un saut en chute libre de 4 270 mètres ?

La résistance de l'iPhone !

une chute de plus de 4 270 mètres !

Cette dernière s’accompagne généralement de coups de couteau ou de marteau, de compressions douloureuses ou encore de bain forcés / prolongés à des températures diverses… Le tout au nom de la science, enfin de la nécessaire vérifications des specs fournis par les constructeurs !Pour les sauts en chute libre,(depuis la poche ou le visage). Mais aussi à quelques dizaines de mètres du sol, histoire de voir ce qui se passerait si vous laissiez tomber votre précieux tout en vapotant sur le balcon de votre grand mère.C’est ce qu’a découvert par hasard, un parachutiste qui a récemment sauté de 14 000 pieds / 4 270 mètres avant de se rendre compte que son iPhone jouait les filles de l’air avec lui.Dans la vidéo, on peut voir l'iPhone sortir de sa poche arrière juste après le saut.. Notons qu’il a précisé dans les commentaires être reconnaissant d'avoir une coque Catalyst sur son iPhone.comme un iPhone nu frappant le sol avec la même force. En outre, dans le cas d'espèce, il a atterri sur une zone marécageuse et boueuse et non sur du béton ou des rochers.