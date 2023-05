L'iPhone empruntera-t-il le mode Pro Camera de Final Cut Pro pour iPad ?

Le mode pro Camera de Final Cut Pro pour iPad

Bientôt sur iPhone ?

Le portage de Final Cut Pro sur iPad permettra d'enregistrer des prises de vue directement au sein de l'application, y compris en ProRes sur les derniers iPad Pro . Selon la page officielle détaillant les possibilités offertes par Final Cut Pro pour iPad , par exemple pour l'exposition et la balance des blancs, ou encore pour contrôler plus simplement le niveau du microphone (en bas à gauche sur la capture ci-dessous) pendant la prise de vue.Si certains éditeurs tiers proposent ce genre de réglages avancés pour la prise de vue, comme Filmic Pro, Halide, ProCam 8 et bien d'autres,(et iPadOS 17) et ainsi mettre à profit les capteurs des iPhone ainsi que les possibilités de capture en ProRes ou ProRAW, tout en donnant davantage de contrôle aux amateurs éclairés. Cupertino pourrait également vouloir réserver ce mode à son App professionnelle (nécessitant une puce M1) qui sera disponible via un abonnement à 4,99 euros par mois ou 49 euros pour un an. Quels que soient les plans d'Apple,, que nous vous inviterons bien évidemment à suivre en direct en notre douce et chaleureuse compagnie.