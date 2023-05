Shazam fonctionne désormais de concert avec Apple Music Classical

Shazam: Identifier la musique Apple Télécharger

Apple Music Classical Apple Télécharger

Avec la dernière mise à jour numérotée 15.33 déployée récemment,. Pour rappel, le service Apple Music Classical a été lancé le 28 mars dernier et permet de disposer d'une application dédiée à la musique classique avec un catalogue de plus de 5 millions de titres. Apple Music Classical est uniquement disponible sur iPhone pour le moment (l'App n'est étrangement pas proposée sur Mac ou iPad ) et son utilisation est gratuite pour tous les abonnés à Apple Music.