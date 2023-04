Avez-vous téléchargé Apple Music Classical ?

Une sortie en "fanfare"

Parcourir les catégories

Explorer

Comment profiter d'Apple Music Classical ?

Apple Music Classical Apple Télécharger

La question de savoir si elle restera là est une autre question, mais cela devrait nous donner une bonne idée du nombre de personnes qui voulaient prendre l'application pour faire un tour au moins une fois.. Elle a d'ailleurs commencé son déploiement légèrement en avance (la veille du 28 mars 2023) dans quelques pays d'Asie, ce qui a permis de lisser cet évènement sur deux jours.De même, les utilisateurs d'Apple Music -même s'ils ont téléchargé la nouvelle app- peuvent voir. Ce dernier occupe d'ailleurs d'une belle visibilité sur le service de streaming musical de Cupertino prenant la tête de la rubriqueou encore bénéficiant d'un bandeau sur le haut de l'écranEn effet il faudra nécessairement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Même si vous pouvez la télécharger librement, vous ne pourrez pas l'utiliser.Pour le moment,et une application Android devrait bientôt l'être. De même,Notons qu'il est impossible de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (mais cela pourrait évoluer) et qu'une connexion Internet est requise.Toutefois il est possible de penser que le cas de la Russie soit lié au conflit avec l’Ukraine et à la décision d’Apple de suspendre ses services dans le pays. Pour les autres, certains évoquent de possibles problèmes de licences.