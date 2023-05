Google tacle Apple sur le RCS pendant sa présentation du Pixel Fold

Cachez cette bulle bleue / verte que je ne saurai voir

ayant un Android

si chaque système d'exploitation pouvait recevoir le message et adopter le RCS

tout le monde pourra -un jour- traîner ensemble dans un chat de groupe, quel que soit l'appareil utilisé

Une vieille querelle qui s'amplifie

(et frappant du sceau vert les textos des Android). Une différence injustifiable pour son concurrent mais néanmoins partenaire.Hier soir, Google a donc annoncé qu'il y avait déjàutilisant le RCS dans le monde. Elle a ensuite fait, en suggérant que ce nombre pourrait être encore plus élevéLe vice-président d'Android, Sameer Samat, a également ajouté espérer que. Profitant des 30 ans du SMS, elle en avait profité pour accuser Cupertino d’être restée dans leur passé à l'âge de pierre (les années 90) et de ne pas avoir évolué avec leur temps.Mais, contrairement à Google, Apple a choisi d’intégrer ces fonctions directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la marque. Une stratégie qu'elle n'entend pas bouger.. La situation trouve une parfaite illustration avec les bulles vertes/bleues entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android.Mais elle veut aussi mettre l'accent sur-tels que les photos et vidéos de faible qualité (certes..)- ou de chat de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe, soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le protocole RCS.