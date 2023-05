A quelle fréquence changez-vous d'iPhone ?

Un iPhone tous les 3 ans en moyenne

Pendant une courte période [ndlr : la pandémie], les acheteurs d'iPhone avaient soudainement commencé à changer leurs téléphones beaucoup plus tôt qu'auparavant. La tendance qui consistait à garder les téléphones plus longtemps semblait s'être inversée

Une frénésie d'achat pendant la pandémie

Le-célèbre association américaine des consommateurs- dévoile, en tenant compte de certains facteurs, à commencer par le covid.Ainsi, en mars 2019, 26 % des propriétaires interrogés auraient conservé leur iPhone pendant trois ans ou plus. Ce comportement était constant depuis 2015. Cette période aurait été marquée par des offres commerciales assez agressives avec des contrats subventionnés sur 2 ans.En mars 2021, 34 % des sondés auraient remplacé leur iPhone, alors que celui-ci était âgé d'au moins trois ans. Mais à partir de là, et jusqu’en mars 2022, seulement 20 % des nouveaux acheteurs auraient possédé un appareil depuis plus de trois ans ou plus, alors queEnfin,et le taux de renouvellement est reparti à la hausse, 31 % déclarant avoir un iPhone depuis au moins trois ans.Ces dernières données sont similaires à celles observées en mars 2020, soit au début de la pandémie.Sans parler des opérations de reprises proposées par de nombreux opérateurs.