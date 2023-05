Des retards de production à prévoir pour l'iPhone 15 

Des retards dans la production

Qu'attendre du capteur de l'iPhone 15 ?

En effet, dans une note de recherche obtenue, ce dernier a déclaré que cet objectif utiliseraitpouvant capturer davantage de lumière et ainsi obtenir une meilleure qualité d'image quand les conditions ne sont pas optimales.Cependant, il annonce également une mauvaise nouvelle, se fondant sur certains retours en provenance de la chaîne d'approvisionnement.Toutefois,des appareils, qui doivent être lancés traditionnellement en septembre. Ou cela induira seulement une pression supplémentaire sur les sous-traitants.Pour rappel, Apple a introduit un capteur de 48 mégapixels (contre 12 MP) avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, voire un système de lentilles périscope pour le Pro Max. Selon, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.Celui-ci proposerait un zoom optique allant jusqu'à 6x (contre jusqu'à 3x sur l' iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max), une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2.8 et une stabilisation par déplacement du capteur.