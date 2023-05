Apple prévoit de vendre plus d'iPhone 15 que d'iPhone 14 au lancement

La production des écrans débuterait en juin

moins de visibilité pour les périscopes

La production débutera dès le mois de juin, ce qui correspondrait au planning initial prévu par Cupertino.Comme pour les années précédentes,. Encore mieux, Ross Young précise que les volumes des dalles pour l'iPhone 15 et pour l'iPhone 15 Pro devraient être plus important que pour le reste de la gamme. Cela pourrait indiquer la tendance du moment, Apple estimant que ces modèles seraient les plus vendus .Rappelons que les écrans des iPhone 15 devrait reprendre les mêmes caractéristiques des iPhone 14, avec des écrans de 6,1 pouces pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro et un écran de 6,7 pouce pour l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max / Ultra. La gamme Pro / Ultra pourraient bénéficier d’unede la part de Samsung qui disposerait notamment d'une luminosité de pointe de 2500 nits.Notamment de la part d’un autre analyste, Jeff Pu qui indiquait que des problèmes de production pourraient faire prendre un peu de retard aux objectifs périscope en 48 megapixels (un nouveau capteur pouvant capturer davantage de lumière et ainsi obtenir une meilleure qualité d'image quand les conditions ne sont pas optimales).Se fondant sur certains retours en provenance de la chaîne d'approvisionnement,. Ce qui pourrait entraîner des retards de production de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus.