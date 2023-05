Des millions d'appareils Android seraient livrés avec des malwares préinstallés

Des millions d'appareils Android livrés avec des malwares

Des boitiers TV Android également infectés

Selon une étude publiée par Trend Micro dévoilée lors de la conférence Black Hat à Singapour,. Ce malware est installé par certains fournisseurs peu regardant sur les lignes de production avant la commercialisation et serait capable de communiquer avec des serveurs afin d'installer des mises à jour, d'afficher des publicités et de collecter des données, dont les SMS et les messages publiés sur certains réseaux sociaux comme WhatsApp. Ces données sont ensuite revendues par le groupe à l'origine de son développement. Selon le rapport,Nos confrères de TechCrunch ajoutent que. Le boiter T95 Allwinner H616 contenait ainsi un malware générant des revenus en cliquant à répétition en arrière plan sur certaines publicités.. Si vous êtes amateur du système de Google, il pourrait être sage de se méfier de certaines marques exotiques, sous peine d'acheter un appareil vérolé avant sa première utilisation.