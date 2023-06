Pourquoi les utilisateurs abandonnent leur Android pour un iPhone ?

53% des switchers ne supportent plus leur Android

parce qu'il vieillissait, avait besoin d'être réparé ou avait une lacune qui affectait l’expérience utilisateur

un meilleur appareil photo, des options d'accessoires améliorées ou une interface utilisateur plus intuitive

La pomme de la discorde

Ainsi, selon ce rapport,Parmi les explications les plus citées, 53% d’entre eux estimeraient que leur Android deviendrait de plus en plus problématique à utiliser,. Enfin, 15 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles croyaient avoir dépensé moins pour un nouvel iPhone qu'elles ne s'y attendaient ou que sur un smartphone Android comparable (c’est Tim Cook qui va être content !).Contre toute attente,. Comme le relèvent nos confrères américains, ce pourcentage peu élevé ne semble pas révéler le problème d'ampleur soulevé par Google... (de là à y voir une simple opération marketing).Profitant des 30 ans du SMS, elle en avait profité pour les tacler un brin, les accusant d’être restés dans leur passé (dans les années 90 donc) et de ne pas avoir évolué avec leur temps.Mais, contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la Pomme, et n'entend pas bouger d'un iota.