Le réseau de recharge électrique Fastned débarque dans CarPlay !

Fastned, l'anti-Ionity

Fastned débarque dans CarPlay

Un petit nouveau a fait son apparition cette semaine, il s'agitElle rejoint ainsi les apps dédiées à la recharge, comme ABRP, ChargeMap, ChargePoint, même si ces dernières sont transversales à tous les réseaux. Ionity, Electra et même Total n'ont toujours pas d'apps dans CarPlay !Encore minoritaire en France,, et plus de 250 réparties aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse.Le réseau se démarque de la concurrence par, offrant également un abri à ses clients et permettant le paiement, et proposent au moins 8 points de charge ultrarapides (350kW). On les trouve encore surtout dans le Nord et l'Est de la France, mais récemment, de nouvelles stations ont ouvert dans le Sud (Montpellier) et au sud-ouest (près de Bordeaux)., ce qui n'est pas le cas chez Total ou même Ionity, qui ont souvent un ou plusieurs connecteurs indisponibles., mais permet tout de même de trier par type de connecteur (CCS, ChaDeMo etc.) :Ensuite,, comme ici vers Montpellier :: puissance, tarif et disponibilité...Enfin, il est possible de. Fastned ne propose pas, par exemple, de planificateur d'itinéraire, comme certains de ses concurrents.Nous n'avons pas encore pu tester le lancement d'une charge, maisdepuis son compte -si la CB a été enregistrée précédemment.Enfin,, même sans abonnement spécifique.