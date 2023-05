Que pensez-vous de ce concept d’iOS 17 ?

Un concept pour de nombreuses rumeurs ou attentes ?

Un centre de contrôle remanié ?

Davantage de personnalisation avec des widgets interactifs

Refonte de l'application Wallet

Un Journal intime

Jurassic

Magasins tiers d'applications / Sideloading

CARPLAY et autres nouveautés à attendre

Si iOS 17 ne devrait pas apporter de révolutions majeures (toutes les forces vives ayant été monopolisées sur le casque ARVR et xrOS), il devrait toutefois proposer quelques nouveautés, comme un centre de contrôle redessiné, ou des widgets plus actifs.Apparemment, l’évolution d’iOS devrait bien se concentrer sur l'amélioration des performances et de la stabilité, mais pas seulement.Dévoilé en 2013 avec iOS 7, et quasiment inchangé depuis iOS 11 en 2017, le centre de contrôle permet -d’un balayage vertical depuis le haut de l’écran- d’accéder, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la lampe, la luminosité de l’écran et le réglage du son. Ou tout autre que l'on voudra paramétrer.Parmi les fonctionnalités en cours de développement, on trouverait également des. Introduits avec iOS 14, ces derniers pourraient notamment apporter des actions rapides, des curseurs à déplacer ou d'autres actions possibles.Au menu, arriveraient également des(et du 15 ?), des filtres supplémentaires et des modifications au niveau de l'app Appareil Photo.avec des options supplémentaires au niveau de la gestion des notifications.. Cette dernière devrait être complètement redessinée avec des onglets et des fonctionnalités de recherche.Une refonte trouverait tout son sens au vu des fonctionnalités qui continuent d'être ajoutées à l'application, comme Apple Pay Later et Apple Card Savings (même si elles ne sont pas disponibles partout).Dernièrement, on découvrait un nouveau projet en cours au sein de la firme californienne , une application qui comporterait unpour les utilisateurs, tout du moins à titre principal. Ce dernier répondrait au petit nom de code deDe cette manière,. Mais il s'agirait bien d'une app destinée à booster certaines fonctions d'Apple, comme le suivi de la santé physique et mentale. Ou encore être couplé avec l’Apple WatchCette dernière entend autoriser le side loading des applications sur les iPhone et les iPad, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen.En pratique,(et de ne pas verser la commission de 15-30% sur les achats intégrés). Ainsi les développeurs ne seraient plus amenés à verser cette somme, et les finances d'Apple pourraient s'en ressentir en proportion.Lors de la WWDC 2022 (...),, qui prendra en charge plusieurs écrans, widgets et intégration avec les fonctions du véhicule, telles que les commandes pour la clim, la radio FM ou une intégration Wallet.Elle avait déclaré que les premiers véhicules prenant en charge cette nouvelle génération de CarPlay seraient annoncés à la fin de 2023, avec des constructeurs automobiles tels que Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche ou encore Volvo.Parmi les fonctions ayant déjà fait l'objet d'une rumeur ou d'indices dans une version bêta, on trouve le mode d'accessibilité personnalisé, des améliorations au niveau deou encore de(au niveau des Favoris).