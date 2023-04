iOS 17 : un Centre de contrôle repensé sur l'iPhone

Un centre de contrôle remanié ?

APPLE AURAIT CONCENTRÉ SES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT SUR SON CASQUE ARVR

Lorsque Apple a entrepris de développer iOS 17, il était question d’en faire une version de mise au point -se concentrant davantage sur la correction de bogues et l'amélioration des performances que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités (un peu comme l'approche adoptée par la société avec Snow Leopard sur Mac OS X en 2009).

Dawn

parmi les plus demandées par les utilisateurs

Parmi les nouveautés attendues,. En effet, selon nos confrères US, l’évolution d’iOS devrait bien se concentrer sur l'amélioration des performances et de la stabilité, mais pas seulement.Dévoilée en 2013 avec iOS 7, et quasiment inchangée depuis iOS 11 en 2017, elle permet d’un rapide balayage vertical depuis le haut d l’écran d’accéder aux réglages de base de son iPhone comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la lampe, la luminosité de l’écran et le réglage du son.s. Aux dernières rumeurs, il avait été question pour Apple d e ne plus prendre en charge certains vieux iPhone (comme l'iPhone X !), ce qui avait plus ou moins contredit...C'est en effet ce que sous-entendait Mark Gurman en janvier dernier . Mais la firme n'aurait pas dit son dernier mot et iOS 17 -de son petit nom de code- devrait tout de même réserver quelques fonctionnalités inédites,