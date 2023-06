L'App Store aurait généré plus de 1 100 milliards de dollars en 2022 !

1 100 milliards de dollars !

109 milliards de recettes publicitaires

Apple défend son modèle économique à coups de dollars

Comme à son habitude,(sans compter les charges, les prélèvements et autres soultes).On y apprend que l, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2021. La firme se concentre donc sur l'ensemble de l'App Store et non pas sur les seuls achats et abonnements intégrés.. Bref tout ce qui a transité par l'App Store et la liste est longue : les livraisons de repas à domicile / livraisons via des applications dédiées, les achats et des réservations de voyages, le prix des transports (par exemple Uber et Lyft).Ainsi, on notera que les ventes de voyages réalisées sur les applications iOS ont augmenté de 84 % en 2022, parallèlement à une augmentation de 45 % des ventes sur les applications de covoiturage.Par catégorie, on relèvera que le commerce de détail général a rapporté 621 milliards de dollars, les voyages 102 milliards de dollars, les livraisons et courses alimentaires 77 milliards de dollars,..la première consiste à vendre et à distribuer des biens et services numériques. La deuxième se focalise sur la vente des biens et des services physiques via l'application. Et la troisième se repose sur la vente de publicité dans l'application.. Il y a 123 fois plus d'applications disponibles désormais par rapport à fin de 2008, avec plus de 370 milliards de téléchargements d'applications depuis le lancement. Les jeux constituent le plus grand nombre d'applications, suivies des applications commerciales et éducatives.En résumé, Cupertino entend bien démontrer la force de son modèle économique, notamment par rapport aux futurs obligations de céder au sideloading... Et même montrer qu'elle n'entend pas se laisser faire comme ça.