iOS 17 : minuteurs multiples, gestion de charge pour les VE, Podcast...

Minuteurs multiples

n œuf dur, un œuf mollet, un œuf à la coque

Charger son VE via Plans

Podcast relooké

En cours de lecture

Écouter maintenant

image @ 9to5Mac

(u).Chaque timer pourra avoir un nom propre afin d'être identifié dans la liste qui s'affiche. En outre,. Lorsque plusieurs minuteries sont lancés simultanément, elles s'afficheront toutes sur l'écran de verrouillage.. Celle-ci a mis un peu de temps avant d'arriver sur les iPhone. En effet, elle n'est apparue que l'année dernière sur la Ford Mustang Mach-E, puis avec la Porsche Taycan.. On commencera bien évidemment par les USA, et on pourra, y compris Electrify America, Chargepoint, ou encore le réseau Supercharger de Tesla. Apparemment, il y a d'autres options de charge compatibles avec sa voiture.Ces modifications sont également disponibles avec iPadOS 17 et macOS Sonoma.: au lieu d'un fond blanc ou gris, l'écranaffiche une version floue de la couverture du podcast (on retrouve la même chose du côté de l'app Musique et de l'app Santé). L'ongleta également été mis à jour, toujours avec le même dégradé. La fonction Up Next est également améliorée.La liste des chapitres montre désormais exactement-ce qui est plus pratique. On notera aussi la possibilité d'afficher des images par chapitre. En cours de lecture, l'illustration du podcast s'affiche en plus petit juste en dessous.