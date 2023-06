L’iPhone floute toutes les photos sensibles sous iOS 17 !

Une détection des contenus sensibles et un filtre de flou

Une généralisation des mesures destinées aux enfants

Afficher

(comme des photos de nus).les images sensibles envoyées dans Messages, les fichiers via AirDrop , les fiches de contact pour l'application Téléphone, les messages FaceTime mais aussi les apps tierces.Il s'agit bien, puisque la fonctionnalité empêchera les utilisateurs -- d'iPhone d'être soumis à des images indésirables.Les avertissements fonctionnent de la même manière que ceux pour les enfants, et le système de détection reste sur l'iPhone garantissant qu'. Les contenus bloqués pourront toujours être consultés en appuyant sur le boutonAprès un déploiement initial aux États-Unis dans iOS 15.2 , le floutage des photos à caractère sexuel avait été progressivement étendu en 2022 au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En février dernier,: les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil.