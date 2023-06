Tim Cook trouve les Français créatifs et innovants !

la communauté de développeurs français est la plus importante d'Europe

La France est très intéressante parce qu'elle se situe au carrefour entre la créativité, la culture et l'innovation. On le voit évidemment dans le cinéma français ou le design. Et cela est aussi vrai pour les développeurs. Idem pour les développeurs. Ceux de la sphère iOS représentent 300 000 personnes. Ils ont collectivement mis 40 000 applications sur l’App Store. C’est énorme !

40 000 apps françaises sur l'App Store !

Et la Station F a connu un très grand succès. À tel point que ce modèle est désormais déployé dans d’autres parties de l’Europe. En France nous nous sommes impliqués dans la Station F dès ses débuts. Nous travaillons également avec Simplon.co pour essayer de sensibiliser au code le plus grand nombre de personnes possible.

Et la Santé ?

Ma conviction est que l’une des plus grandes contributions d’Apple à la société sera dans le domaine de la santé. Et nous avons donc imaginé les trois anneaux sur la montre pour aider les gens à se tenir debout, à faire plus d’exercice, à être plus actif. Nous voulions rendre cela très simple, mais avec de la profondeur.

En France, nous avons également conclu un accord avec Canal Plus. Nous en sommes très fiers. C’est un partenariat plutôt qu’une transaction, à mes yeux. Et c’est un accord à long terme.

