iPhone 15 : un meilleur capteur photo sur tous les modèles !

Qu'attendre du capteur de l'iPhone 15 ?

Pour rappel, seuls les iPhone 14 pro et iPhone 14 Pro Max en étaient dotés en 2022. Depuis janvier, les rumeurs évoquent cet upgrade, qui serait à nouveau. Apparemment le Japonais serait sous tension face à l'augmentation des commandes de la part d'Apple et aurait demandé l'aide de TSMC.Précédemment, Jeff Pu, analyste de(basée à Hong Kong) a apporté quelques précisions. Celui-ci a déclaré queCependant, il annonce également une mauvaise nouvelle, se fondant sur certains retours en provenance de la chaîne d'approvisionnement. L'analyste estime en effet que la structure de ce capteur serait plus complexe à produire (plus cher aussi ?) et pourrait entraîner des. Dans tous les cas, l'iPhone 15 risque d'être bien plus cher que prévu , entre le prix de ces composants (le capteur 48MP ou les lentilles périscope), l'inflation ou les taux de change.Pour rappel, Apple a introduit un capteur de 48 mégapixels avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max (contre 12 MP pour les iPhone 14 et 14 Plus). Selon, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.Celui-ci proposerait un zoom optique allant jusqu'à 6x (contre jusqu'à 3x sur l' iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max), une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2.8 et une stabilisation par déplacement du capteur.Pour rappel,, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.Cette technologie est déjà utilisée par d'autres fabricants Android comme Samsung, Google et Huawei, le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre 5x et 10x zoom optique.