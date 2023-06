iPhone 15 : des fonctions Localiser (UWB) améliorées pour le Vision Pro

un UWB amélioré

frapper fort avec des améliorations du coté des specs matérielles

L'écosystème est l'un des principaux facteurs du succès de Vision Pro, y compris l'intégration avec d'autres produits matériels Apple, et les principales spécifications matérielles connexes sont le Wi-Fi et l'UWB.

L'iPhone 15 verra probablement une mise à niveau des spécifications de UWB, utilisant un processus de production passant de 16 nm à 7 nm plus avancé, ce qui permettra d'améliorer les performances ou de réduire la consommation d'énergie pour les interactions à proximité

Du Wi-Fi 7 pour l'iPhone 16

Si Mark Gurman semble s'être offert quelques petites vacances, Ming Chi Kuo en a profité pour poster sur Twitter ! D'après l'analyste, Apple devrait améliorer l'écosystème de l'iPhone. La première étape serait la mise à niveau de l'Ultra Wideband. Ming-Chi Kuo estime que cette nouvelle génération de puce U1 améliorera sensiblement ces fonctionnalités. Dans la foulée, l'analyste se projette en 2024. Rappelons que le Wi-Fi 7 devrait offrir des avantages certains au niveau des fonctions de réalité virtuelle et augmentée.