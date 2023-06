Quelles nouvelles fonctions de confidentialité pour Safari sur l'iPhone, l'iPad et le Mac ?

Safari lutte contre toutes formes de suivi

Comment paramétrer la protection avancée contre le suivi

Advanced Tracking and Fingerprint Protection

Toutes les activités de navigation

Non

Renforcement de la confidentialité

Nettoyage automatique des codes de vérification uniques

autres fonctions de sécurité

Écouter la page

aA

Parmi les autres nouveautés du navigateur, Apple a mis l'accent sur, pour limiter les cas d'usurpation d'identité et éviter que certains sites web peu regardants (ou des personnes mal intentionnées) ne les récupèrent pour les utiliser à leur profit.Ainsi, Safari va. Lorsqu'une référence à une fonction suivi est détectée lors de la navigation ou de la copie d'un lien, Safari va supprimer la partie du lien sans que cela gène la navigation.Cette nouvelle fonctionnalité dénommées'appliquera aussi pour les liens partagés dans les applications Messages et Mail. Elle peut également être activée pour une navigation normale sur Safari.. Par défaut, le bouton est grisé et la Navigation privée est sélectionnée. Mais il est possible de l'étendre () ou de l'enlever ()., ce dernier se dote de deux onglets, l'un dédié à la navigation normale, l'autre à la version privée. De même, les boutons pour ajouter une nouvelle page ou accéder à l'historique sont rajoutés en dessous.Si vous pratiquez les achats sur des sites web en vue de créer une discipline olympique (les acheteurs compulsifs comprendront), votre application Messages peut rapidement se retrouver encombréeque vous devez supprimer manuellement ! Bonne nouvelle, il sera beaucoup plus facile de les nettoyer sous iOS 17.. Notons qu'Apple affirme que ces codes envoyés à la fois à Mail et à Messages pourront être supprimés automatiquement si la fonction est activée.Dans Safari, Apple a ajouté une nouvelle optiondans le menude la barre d'adresse. Appuyez dessus, et Siri lira le contenu de la page Web actuellement chargée à haute voix.Notons qu'il est aussi possible de choisir son moteur de recherche en mode navigation privée dans l'app Réglages.