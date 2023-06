Trop de pubs sur l'App Store ? Comment Apple tente de calmer le jeu !

Un affichage plus lisible des pubs

Défendre son gros budget pub !

À partir du mois de juillet, les annonces dans l'ongletde l’application App Store seront nettement plus visibles. Obligation d'afficher clairement ces dernières ou volonté d'Apple de mettre les choses au clair ?Les pubs présenteront. Le nouveau format d'annonce comprendra l'icône, le nom et le sous-titre de l'application.On notera aussi la présence d’une petite étiquette(qui permettra de souligner les applications mises en avant dans un but publicitaire) et d’un bouton. Le nouveau format s’affichera sur les iPhone, à l’exclusion de toute version inférieure. La passation se fera automatiquement sans qu'aucune action ne soit demandée de la part des utilisateurs.Dans un courriel envoyé aux développeurs, Apple avait en effet précisé qu'à compter du 25 octobre, des placements commenceraient à apparaître dans l'ongletde l'App Store et dans une section dédiée en bas des listes d'applications.D'après la firme, ces annonces devraient permettre aux développeurs de faire davantage de bruit pour leurs applications -y compris sur les pages d'autres programmes. Mais la décision avait été plutôt mal perçue à ce moment, plusieurs développeurs avaient commencé à se plaindre, dénonçant un abus du système.Cela fait plusieurs mois qu’il est question pour Cupertino de développer et mettre l'accent sur les contenus publicitaires au sein de l’App Store, mais également d’autres applications (comme Apple TV+, Plans, Apple News ou Bourse).. Les annonces de l'App Store étaient limitées aux résultats de recherche basés sur des mots-clés et aux suggestions. Avec les annonces dans l'onglet Aujourd'hui et la section Vous pourriez également aimer, l'App Store offrira désormais quatre options publicitaires au total.