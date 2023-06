Ces photos révèlent-elles de nouveaux détails sur l'iPhone 15 Pro ?

Des modifications au niveau des boutons

Un capteur beaucoup plus gros pour l'iPhone 15 Pro Max

En règle générale, les accessoiristes reçoiventpour concevoir -par exemple- des étuis de protections pour les prochains produits Apple ! Pas question de dévoiler le design final ou les couleurs de l'année, mais la firme est bien obligé de fournir des détails techniques / des maquettes pour lancer d'autres produits en temps et en heures.Comme d'habitude c'est sur Weibo que l'on trouve les premières photos supposées des coques de l' iPhone 15 Pro . Ces dernières montrent-si elles étaient avérées bien sûr- :(pas moyen de réutiliser les coques d'une année sur l'autre ?).De même,Autre spéculation qui a fait couler beaucoup d'encre : le bouton volume ! On note l'existence d'un double bouton assez classique. En revanche, un nouveau bouton unique remplace l'encoche traditionnellement dévolue. Celui-ci pourrait ressembler au bouton Action de l'Apple Watch Ultra et être personnalisé par l'utilisateur.Comme le laissaient supposer les dernières rumeurs, les modèles Pro pourraient être dotés du plus gros module photos jamais connu sur l'iPhone, ce qui pourrait bien avoir une conséquence sur son prix et son coût de production