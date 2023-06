iPhone ou Android : quel est le meilleur ? L'IA de Google a la réponse !

iPhone vs Android : la réponse de Bard !

Si vous demandez à Siri quel est sa préférence entre iOS et Android, vous vous verrez répondre invariablement. Cela vient du fait que les réponses de Siri ont été approuvées par des humains, avec l'avantage de pouvoir choisir un camp en fonction d'un certain sens du marketing. A l'inverse, l'intelligence artificielle de Google s'appuie sur une base de données pour répondre aux questions de ses utilisateurs. Confronté à la même question,Evidemment,, dont les forums et sites abordants les avantages et inconvénients des deux concurrents du jour. La seule conclusion que l'on peut en tirer, à part le fait que Google n'est pas prévu le coup en amont, c'est que les réponses des IA, aussi perfectionnées soient-elles, sont, pour le moment tout du moins, à prendre avec d'énormes pincettes.L'IA ne peut régurgiter que les données dont on l'a nourrie. Et les réponses, loin d'être magiques ou, seront donc fonction de la base de données qu'un humain, tout aussi faillible, lui aura fournie. En entrainant les algorithmes d'apprentissage automatique avec des données non vérifiées,(pas besoin d'IA, tout le monde sait quel est le meilleur système. Non ?).