Qui est prêt à payer près de 100 000 euros pour un iPhone original ?

Qui est prêt à payer 100 000 dollars pour un iPhone original ?

UNE DÉCOTE DE 36 % ?

Lucky you

. Selon la maison de vente, cette particularité devrait attirer les amateurs et elle escompte recevoir. La vente débutera sous peu à 10 000 dollars et prendra fin le 16 juillet prochain.et comprennent un iPhone 1 (2007) sous scellé de 8 Go, un iPhone de 2008 scellé de 16 Go et un modèle européen de 2007, également sous blister. Les estimations pour ces trois autres sont respectivement de. Pour l’heure, LCG Auctions ne fournit aucun descriptif détaillé avec les caractéristiques qui pourrait expliquer une telle estimation ou pour donner la provenance de ces iPhone.En effet, les prix pratiqués étaient plutôt redoutables, les deux derniers smartphones encore revêtus de leur robe de plastique sont partis à des sommes records.S'engouffrant dans la brèche, un iPhone 1 presque pas déballé et doté d'un sticker rouge inhabituela été vendu pour. Même si la somme est conséquente, il s'agissait cependant du bas de fourchette d'estimation,Par la suite, un autre iPhone sous scellé avait été mis en vente par The Mint Collective sur eBay, avec une mise de départ à 15 000 dollars. Finalement, la vente s’est close à 18 300 dollars avec 10 offres.Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels. Le premier prix était alors de 499 dollars.