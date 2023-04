Serait-ce la fin de la surenchère sur les iPhone 1 jamais déballés ? (18 000 dollars !)

Une décote de 36 % ?

Lucky you

Même le vintage est en crise !

Si les produits vintage d'Apple ont toujours la cote dans les ventes aux enchères, ces derniers mois ont été marqué par une nette préférence pour l'iPhone 1 jamais déballé !S'engouffrant dans la brèche, cet iPhone 1 presque pas déballé et doté d'un sticker rouge inhabituel, dont la provenance n'a pu être déterminée, a été. Même si la somme est conséquente, il s'agit du bas de fourchette d'estimation, qui oscillait entre 40 000 et 60 000 dollars.Pour autant, un nouvel iPhone sous scellé vient d'être mis en vente par. Pour le moment, la vente stagne à 18 100 dollars avec moins de 10 offres. Il faudra attendre jusqu'au samedi 8 avril, pour connaitre la tendance mais il est possible que le prix continue de baisser.Rappelons que cet iPhone mythique était doté d'un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480. Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels.