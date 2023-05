Acheter un iPhone serait-il plus important qu'une 2e voiture ?

l'iPhone plus fort qu'une 2e voiture

Si vous êtes un utilisateur d'Apple et que quelqu'un vous offre 10 000 $, à la seule condition qu'il vous prenne votre iPhone et que vous ne pourrez jamais en acheter un autre, vous ne le ferez pas. Si on vous propose de ne pas acheter une Ford contre 10 000 $, vous prendrez les 10 000 $ et vous achèterez une Chevrolet

Apple se trouve dans une position avec les consommateurs, où ils paient peut-être 1 500 dollars pour un téléphone. Et les mêmes personnes paient 35 000 dollars pour avoir une deuxième voiture, et [quand] elles doivent choisir entre abonner une deuxième voiture ou leur iPhone, elles abandonnaient leur deuxième voiture. Je veux dire, c'est un produit extraordinaire. Nous sommes très, très, très heureux de posséder 5,6 % [d'Apple], par rapport au reste.

Une longue histoire d'amour !

probablement la meilleure entreprise au monde

Il comprend l'entreprise et il vend un produit que Steve Jobs a fondamentalement inventé, mais Tim Cook a vraiment géré cette entreprise d'une manière extraordinaire.

meilleure entreprise qu'il soit

Les 5 principaux investissements de Berkshire Hathaway :

• Apple : 116,31 milliards de dollars

• Bank of America : 3,45 milliards de dollars

• Chevron : 29,25 milliards de dollars

• Coca Cola : 25,44 milliards de dollars

• American Express : 22,40 milliards de dollars

En plus de louer les mérites de l’entreprise (la meilleure que possède son conglomérat), l’homme d’affaires pense que. Depuis 2016, il ne cesse d'acheter des actions AAPL via son fonds de placement.Pour lui,(la plus porteuse ?) du marché. Il a d'ailleurs répété à maintes reprises ! Même s'il se sent dépassé par les appareils comme l' iPhone , il sait reconnaitre unse basant sur le comportement des consommateurs et la fidélité des clients d'Apple.Lors de la réunion annuelle du Berkshire, il a émis une autre idée montrant la puissance de la fidélité d'Apple.. En 2020, il a déclaré qu'Apple étaitDésormais, il n'y a plus de place pour le conditionnel, l'homme d'affaires considère Apple comme le numéro un de ses investissements, la