La batterie de l'iPhone 14 Plus tient la route, sinon il y a la détection d'accident

La batterie de l'iPhone 14 Plus tient la route

Détection des accidents sur les iPhone 14

Retrouvez nos tests en vidéo des iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Dans la première vidéo d'un peu plus d'une minute, on peut apercevoir un homme ayant pris la route au volant de son fidèle tracteur, tout en profitant d'une touche de modernité avec un support pour iPhone. A cette vitesse fulgurante, le trajet s'annonce long, surtout sur les interminables lignes droites américaines. Mais heureusement, en tout cas selon Apple,(même s'il faudra peut-être un bon thermos de café à portée de main).La seconde vidéo, plus consensuelle, montre une série de tonneaux réalisés avec un crash test dummy impassible au volant.(mais parfois cela fonctionne mal et déclenche de faux positifs).