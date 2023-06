La détection d'accident de l'iPhone n'est pas encore totalement au point

crash détection

Un guest star du festival Bonnaroo

une optimisation de la détection des accidents

APPEL D'URGENCE PAR SATELLITE

En effet, la fonctionnalité s'est invité au Festival Bonnaro, qui a eu lieu le week-end dernier à Manchester, Tennessee, et qui a attiré plus de 80 000 personnes.Selon les services d'urgences, il y aurait eu environcette année par rapport aux précédentes éditions.Pas de montagnes russes ou de descentes à ski effrénée maisLes organisateurs ont loué les services d'urgences qui ont peu répondre à chaque appel -vrai ou faux- mais a tout de même encouragé les spectateurs à désactiver complètement la détection des accidents tout du moins pendant le festival.Depuis son lancement, il lui était reproché de nombreux faux positifs, dus à une trop grande sensibilité de la fonctionnalité, certains pays comme la Suisse avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme cet hiver Dans la foulée, elle avait mis à jour son site web avec quelques recommandations.Dans un document d'assistance,Ce comportement -- est plus rapide à gérer qu'un appel sans réponse ou interrompu.. Pour autant, le site continue de suggérer que les utilisateurs peuvent rejeter une alerte s'ils sont en mesure de le faire. Mais la firme entend arrêter les utilisateurs, qui annulent ou raccrochent un appel d'urgence déjà entamé, laissant les intervenants d'urgence se demander ce qui s'est passé.Après avoir déployé sa fonction d'Appel d'urgence par satellite outre-atlantique,Notons qu'il est inclus gratuitement pendant deux ans à partir du moment de l'activation d'un nouvel iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Pour le moment, rien n'est précisé concernant la gamme des iPhone 15 Elle permet d'envoyer un court message texte, à caractère d'urgence. L'iPhone compatible propose également un rapide QCM avec des questions vitales pour évaluer la situation et l'état de santé. En fonction de son état, la victime devra envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible.Le système a été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts avec une ligne de vue claire vers le ciel. Apparemment, il y aurait quelques fluctuations en cas de présence d'arbres / végétation trop luxuriante ou des bâtiments à proximité.