Tesla esquiverait-elle la taxe de l'App Store ?

Tesla contourne-t-elle es règles de l'App Store ?

Une entente entre Apple et Tesla ?

Selon les fameuse règles de l'App Store l(entre 15 et 30% selon les revenus liés à l'App Store). En effet, l'App Tesla permet d'opter pour la Connexion Premium à 9,99 euros par mois afin de débloquer certaines fonctionnalités comme la visualisation de la circulation en temps réel, le Mode Sentinelle, les cartes avec vue par satellite, la vidéo et la musique en streaming, la fonction Karaoke, ou encore le navigateur internet.Ces fonctionnalités étant uniquement accessibles sur l'écran des Tesla, cet achat pouvait être proposé sans devoir verser d'argent à Apple en retour. Toutefois,. Tesla n'acceptant que des paiements en direct via une carte de crédit (l'App Store n'affiche d'ailleurs aucun achat intégré pour l'App Tesla), rien ne revient à Apple.Reste à savoir si Tesla a réussi. Apple a en effet déjà offert un passe-droit à des firmes comme Netflix ou Spotify en les autorisant à rediriger les utilisateurs sur leurs sites internet (ce que ne fait pas Tesla) afin d'effectuer un paiement, mais en exigeant souvent que l'achat intégré soit tout de même proposé en sus.