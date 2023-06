Des Tesla Model 3 Grande Autonomie entre 40 et 42 000€ ! Avec 10 000Km de charge gratuite

Tesla Model 3 Grande Autonomie dès 40 070€ !

Model 3 Grande Autonomie Propulsion dès 40 070€

• Des Model 3 Grande Autonomie Dual Motor dès 41 990€ • Des• Des

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2021 82kWh !

Faut-il acheter avant le renouvellement ?

project Highland

Ces soldes assez exceptionnels interviennent juste avant le renouvellement prochain de la gamme. N'en reste pas moins, désormais largement plébisité par les professionnels comme les particuliers.La marque utilise ce canal de distribution pour proposer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la remise peut devenir sacrément importante !A l'heure où nous écrivons ces lignes, on trouve par exempleMieux, ces véhicules sont livrés avec. Dans tous les cas, on approche les 400Km sur autoroute à 130Km/h, ce qui en fait le meilleur rapport autonomie/prix du marché.. Pas de changements majeurs sur le plan esthétique, mais une calandre revue, sans doute de nouvelles optiques et même chose à l'arrière, avec un dessin plus sportif.: Elon Musk va-t-il remettre ces éléments en place, après les nombreuses critiques depuis leur suppression ? Rien n'est moins sûr.: afficheur tête haute, volant capacitif, clignotants tactiles, écran plus grand, moniteurs à l'arrière, sièges ventilés, nouvelle console centrale... Certains évolutions pourraient pousser certains à attendre, et on les comprend. La conduite autonome est devenue assez compliquée chez le constructeur et certains équipements manquent aujourd'hui cruellement.