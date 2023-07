Grosse MAJ chez Tesla : caméra 360, Spotify revu, PS5, True Tone, clavier suisse...

Tesla 2023.26 : une MAJ majeure !

Recharge solaire :

Spotify

Phares automatiques

Fermeture de la destination

Manettes de PS5

Caméra 360

Un mode True Tone

Le reste des nouveautés

- une différentiation entre Récents/Favoris qui seront séparer dans les lecteurs multimédia.

- Les boutons du volume/température sont plus précis.

- Le mode Sentinelle va enregistrer si une personne essaie d'ouvrir les portes ou le coffre sans autorisation.

- Un nouveau Manuel Utilisateur sera plus rapide à consulter

- Les destinations offriront plus de détails sur l'emplacement

- Un clavier suisse-français est enfin disponible ! (Le fameux QWERTZ)

et devrait être disponible sous peu sur les Model 3, Y, S et X. Au menu, un mode "True Tone", l'arrivée d'un clavier suisse, une nouvelle interface pour Spotify... Bref, c'est parti pour le détail des nouveautés !, mais aux USA, le constructeur propose depuis longtemps un système de panneaux + batteries permettant d'alimenter sa maison et sa voiture. Dans la mise à jour à venir, il est possible de, avec un look plus proche de la version pour ordinateur, dixit le communiqué. Nous n'avons pas encore d'image de l'interface pour le moment.-laissant entrevoir des conditions climatiques compliquées.Si votre destination (restaurant, supermarché...) ferme bientôt, votre Tesla vous indiquera automatiquement si vous arriverez à temps ou non, une info qui sera évolutive en fonction du trajet.Désormais, vous pouvez passer par le bluetooth directement. Tesla précise que cela fonctionne au mieux avec des pads de PS5, mais les autres sont aussi acceptés.degrés chez Tesla, une bizarrerie qui perdure, mais le constructeur va proposer la chose depuis l'application mobile, onglet visualisation en temps réel., comme en soirée par exemple. Un équivalent du True Tone / Night Shift chez Apple.Parmi le reste des nouveautés, on notera aussi